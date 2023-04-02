В Мурманской области самым холодным месяцем зимы 2022/2023 стал март

В марте в Мурманске было особенно холодно и снежно. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области точно знают, что март - месяц зимний, а не весенний. В этом году это особенно наглядно видно: именно март стал самым холодным месяцем зимы 2022/2023, средняя температура составила -7,6 градуса.

Для сравнения. ближе всех подобрался декабрь - 7,3 градуса.

- Это всего пятый случай в истории города, когда март стал самым холодным месяцем метеозимы. Предыдущие были более полувека назад (в скобках - средняя температура марта): 1924/25 (-10,7), 1929/30 (-8,5), 1951/52 (-10), 1956/57 (-8,9), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Трижды столбик термометра в областном центре опускался ниже -20.

Также в марте часто случались сильные метели. Так, несколько раз закрывали дорогу на Териберку, так, уже пятый день с 29 марта закрыто направление на Териберку.

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