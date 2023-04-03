Уголовное дело об отравлении детей в поезде Мурманск-Адлер направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер. Они обвиняются по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Напомним, что 6 августа 2021 года дети, которые поездом ехали в летние оздоровительные лагеря Кубани, получили пищевое отравление. Юных пассажиров пришлось госпитализировать.

Позже выяснилось, что повар и официант вагона ресторана поезда подхватили норовирус, о чем не сказали своему работодателю, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы.

- Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, что привело к массовому заболеванию детей, - сообщили в Западном СУ СК России на транспорте.

Всего пострадали 123 ребенка от 7 до 17 лет и 8 взрослых. Было проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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