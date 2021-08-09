Массовое отравление детей в поезде Мурманск-Адлер: последние новости на 9 августа 2021 года

Точный диагноз заболевших ребят еще не известен.

Правоохранители продолжают разбираться с ЧП, возникшим в поезде "Мурманск-Адлер". 6 августа детям, которые ехали в оздоровительный лагерь в Туапсе, стало плохо после приема пищи. У них поднялась температура, появилась рвота и диарея. У ребят взяли анализы, а некоторых из них сняли с поезда и госпитализировали в больницы Краснодарского края.

Сначала в минобрнауки Мурманской области сообщили, что среди юных пассажиров из Заполярья заболевших нет. Однако позже стало известно, что 44 северянина попали в инфекционное отделение вместе с детьми из других регионов. К счастью, тяжелых случаев нет. 20 ребят должны выписать 9 августа. Всего в разных больницах оказались более 80 человек.

Тем временем следователи возбудили после случившегося уголовное дело. Свое расследование также проводит РЖД.

- Осмотрен вагона-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей вагонов и вагона-ресторана, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биологический материал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты питания и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана, - сообщили в Западном МСУ на транспорте СК России.

Кроме того, проведены обыски у компаний, которые снабжали продуктами и напитками пассажирский поезд.

Точный диагноз заболевших ребят не известен. Врачи подозревают норовирус или ротовирус, также имеет место быть пищевое отравление, учитывая, что в вагоне-ресторане поезда нашли просроченные продукты и еду с плесенью.

Напомним, что для родителей детей в Мурманской области организована "горячая линия". Узнать о состоянии детей и оказываемой им медицинской помощи можно по телефону: 8 (921)-162-77-96.

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