"Диарея, рвота, температура": Десять детей заболели в поезде Мурманск - Адлер по пути в оздоровительный лагерь

В поезде у детей взяли анализы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десять детей, которые сейчас едут поездом Мурманск - Адлер в оздоровительный лагерь "Юбилейный", что находится в Туапсе, заболели в дороге. Как рассказала "КП"-Мурманск" мать одного из детей Лика Чумак, 6 августа после приема пищи ребята почувствовали себя плохо.

- У них появились диарея, рвота, повысилась температура. Ночью им еще хуже стало. В поезде у них взяли анализы. Ребят сейчас везут в Туапсе, где их уже ждут медики. Отправят в изолятор, будут за ними наблюдать. По всем внешним признакам у них, вероятно, ротавирус, - поделилась женщина.

По словам северянки, в вагон-ресторан юные северяне не ходили - им приносили еду в купе. Также она отметила, что с поезда ребят не снимали - они продолжают путь и уже через несколько часов доберутся до места назначения.

Как уточнили в министерстве образования Мурманской области, ведомство и контролирующие органы в курсе случившегося. Более подробная информация станет известна после выходных.

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