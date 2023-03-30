В Мурманской области из-за метели задерживались поезд и самолет

Вовремя не смог вылететь из аэропорта Заполярья самолет Мурманск-Москва, задержавшись на несколько часов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из-за метели застряли не только машины по дороге из Териберки. Так, общественному транспорту снегопады тоже помешали прибыть по расписанию.

Из-за непогоды задерживался с прибытием поезд 016 «Москва - Мурманск». В районе Тайболы движению состава помешал снег на путях.

Также вовремя не смог вылететь из аэропорта Заполярья самолет Мурманск-Москва, задержавшись на несколько часов.

Напомним: после метели открыли проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви. Участок был закрыт 10 часов.

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