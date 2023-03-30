Женщин и детей вывозят на снегоходах. На закрытой из-за метели дороги в Териберку застряли 40 машин

Днем 29 марта из Териберки в Мурманск выдвинулась колонна машин, уже зная о планируемом закрытии дороги. Фото: vk.com/akolr51

Ни зги не видно, завывает метель, а на многие километры вокруг лишь заснеженная тундра... Целый спектр эмоций пришлось пережить путешественникам, которые решили выехать из Териберки в Мурманск, когда погода буквально кричала «Не стоит!».

Еще утром 29 марта синоптики предупредили, что в регион пришел южный гость - циклон Hilmar. И принес он вовсе не весну, а сильнейший снегопад. Из-за непогоды в 16.00 в очередной раз закрыли автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС, которая, в том числе, ведет в излюбленный туристам уголок - Териберку. При этом некоторые захотели испытать удачу - вдруг разбушевавшаяся непогода благосклонно пропустит? Но не тут-то было - ночью в снежном плену оказалось около 40 автомобилей.

Днем 29 марта из Териберки в Мурманск выдвинулась колонна машин, уже зная о планируемом закрытии дороги. Автомобили для безопасности сопровождала дорожная техника, однако это не помогло.

- Во время движения, в районе 8 километра, в середине колонны «развернуло» микроавтобус, он перегородил проезд большинству машин. Авто, которые были в начале колонны, смогли проехать, остальные остались помогать водителю микроавтобуса. Дорожной технике с первой половиной колонны удалось доехать до 81 километра, но так как за это время снега намело так, что дорога слилась с рельефом, эта часть колонны также остановилась. Дорожники решили вернуться за оставшимися машинами, так как со стороны Мурманска, навстречу, уже ехали комбинированные дорожные машины, - рассказали в минтрансе Мурманской области.

Ночь туристы провели буквально по уши в снегу. Ближе к утру застрявшим путешественникам, продрогшим и ничего не понимающим, на спецтехнике привезли бензин, еду и воду. Также со стороны Териберки выехал грейдер для вызволения бедолаг, попавших в снежный плен, а на 77 километре дороги развернули пункт обогрева с теплым чаем и едой. Женщин и детей спасают из снежного плена снегоходами.

- В настоящее время 20 человек из машин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск, - сообщили в МЧС региона.

Обычно, когда трасса закрыта, дорожники пробивают путь, однако из-за подобных приключений туристов снегоочистку пришлось отложить - вся техника была брошена на спасение туристов на нескольких участках дороги.

Заместитель губернатора Мурманской области Артем Долгов отметил, что помощь была организована оперативно, на месте работают спасатели.

- Люди, зная, что дорога закрыта, все же решили поехать. И, ожидаемо, застряли. Рано утром, например, из Туманного выехала семья и застряла на 88 километре. Мы направили к ним МЧС, семью доставили до 81 километра, – сказал Артем Долгов.

Сейчас идет расчистка дороги. Так, со стороны Мурманска трасса расчищена от 32 до 77 километра. На закрытом участке с 78 до 81 километра застряла колона из 12 машин, на участке от 0 до 10 километра – 28 машин. Работают два фронтальных погрузчика, комбинированные машины, два грейдера и шнекороторы. Ожидается прибытие гусеничного экскаватора.

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