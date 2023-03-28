В Кировске тело жестоко убитой многодетной матери нашли благодаря регистратору в машине

В ночь 26 марта в Кировске произошло жестокое убийство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь 26 марта в Кировске произошло жестокое убийство. 45-летний житель Мурманска из мести убил бывшую 42-летнюю супругу, от которой у него было трое детей. Всего же у северянки было четверо детей.

Мужчина подкараулил свою жертву, когда она шла с работы и расстрелял из пневматической винтовки, затем затолкал в машину, где женщина умерла. Тело он вывел на промплощадку, а сам попытался уехать из города, однако его машину остановили на заправке в Апатитах.

- Следствием СК РФ были определены координаты поиска. Криминалисты СК РФ в ходе совместного с сотрудниками полиции осмотра места происшествия обнаружили тело. Координаты установлены по регистратору, изъятому в машине обвиняемого. Наши следователи и криминалисты отмечают высокий уровень работы оперативников и их активное участие, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сейчас обвиняемый задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям: о похищении и убийстве человека. В ближайшее время его планируют заключить под стражу.

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