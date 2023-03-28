Семь раз выстрелил в голову и затолкал в машину. В Кировске тело многодетной матери нашли на промплощадке

Как сообщили в СУ СК России по Мурманской области, решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пронзительные женские крики услышали ночью 26 марта жители улицы Олимпийской в Кировске, а после на снегу вблизи жилых домов нашли пятна крови. Северяне сразу позвонили в полицию. Оказалось, что в городе горняков разыгралась кровавая драма.

В ту ночь 42-летняя Марина (имена изменены) возвращалась с работы, когда на нее напал мужчина. Злоумышленником оказался 45-летний бывший муж женщины Кирилл, который после развода уехал жить в Мурманск и долго таил обиду на экс-супругу. Из пневматической винтовки он семь раз выстрелил в голову и тело северянки. Ранения оказались серьезными, но на месте Марина не умерла. Она сопротивлялась, когда Кирилл затаскивал ее в свою машину. В авто он удерживал свою жертву, пока так истекала кровью. А после, когда женщина умерла, попытался избавиться от тела.

- Труп с множественными огнестрельными ранениями нашли на следующий день после убийства на одной из промышленных площадок города Кировска, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из Кировска Кирилл поспешил уехать, но его машину заметили на одной из заправок соседних Апатитов, водителя доставили в отделение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовные дела о похищении человека и убийстве.

У Марины осталось четверо детей, троим из них Кирилл приходится отцом.

Как сообщили в СУ СК России по Мурманской области, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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