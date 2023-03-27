Мурманская область может начать закупку кормов для рыбы у Армении

Завод производит широкий ассортимент полностью экструдированных кормов для ценных пород рыб. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В ходе рабочей поездки в Армению губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил производство компании «Модус Гранум», которая в том числе занимается экспортом рыбных кормов.

Глава региона отметил, что в Заполярье активно развивается аквакультура. Важно, чтобы на наших рыбоводческих производствах использовались корма высокого качества, поэтому их закупка может начаться из Армении.

- С вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном мы обсудили, что поставка такой продукции — одно из возможных направлений сотрудничества между Мурманской областью и республикой, — сказал губернатор.

Завод производит широкий ассортимент полностью экструдированных кормов для ценных пород рыб, возможна разработка лечебно-профилактических, по индивидуальной рецептуре с учетом условий содержания, температуры воды, технологии кормления и других факторов.

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