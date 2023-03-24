Губернатор Андрей Чибис и вице-премьер-министр Армении обсудили перспективы сотрудничества

Как отметил глава региона, основная цель визита – укрепить те связи, которые уже есть. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном. В правительстве Армении они обсудили направления и перспективы сотрудничества.

Как отметил глава региона, основная цель визита – укрепить те связи, которые уже есть.

- Для нас особо ценно и важно взаимодействие с коллегами, промышленниками. Учитывая мощный экономический потенциал Арктики, у нас также могут появиться новые направления и перспективы в сотрудничестве, – сказал губернатор.

Мгер Григорян подчеркнул, что визит делегации Мурманской области благоприятно скажется на расширении межрегионального взаимодействия.

Глава региона рассказал вице-премьер-министру о работе заполярных рыбопромышленных компаний, отдельно выделил перспективы для предпринимателей в регионе.

Андрей Чибис выразил уверенность, что Армения может поставлять необходимые комплектующие, запчасти и оборудование, необходимое для наших производств и предприятий. Также среди направлений сотрудничества - развитие перекрестного туризма и разработка прямых авиарейсов между Мурманской областью и Арменией.

Напомним: Белоруссия планирует построить терминал или порт в Мурманской области.

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