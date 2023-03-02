Белоруссия планирует построить терминал или порт в Мурманской области

Решение о том, целесообразно ли строить порт в Заполярье, будет принято в этом году.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко сообщил, что страна планирует заняться строительством порта или терминала в Мурманской области. Напомним: ранее об этом говорил президент Александр Лукашенко.
На данный момент Белоруссии предложено три площадки для строительства терминала, также рассматривается вопрос строительства конкретно белорусского порта в заполярном регионе.
- На данный момент изучается, где лучше территория с точки зрения инфраструктуры, какие грузы Беларусь сможет там переваливать. Далее будем вырабатывать стратегическое решение по размещению и строительству порта в Мурманской области, - передает слова министра издание БЕЛТА.
Решение о том, целесообразно ли строить порт в Заполярье, будет принято в этом году.
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