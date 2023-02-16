Лукашенко планирует построить в Мурманске порт

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с журналистами заявил, что страна начала поставлять свои товары через российские порты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с журналистами заявил, что страна начала поставлять свои товары через российские порты. Также его планы затронули столицу Заполярья.

Так, в Мурманске планируется создать порт, который станет транспортным хабом и поможет в перевалке грузов на Дальний Восток. С последним Беларусь намерена развивать экономическое сотрудничество.

- Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало, - передает слова белорусского лидера издание БЕЛТА.

Напомним: в 2022 году торговый оборот между Мурманской областью и Белоруссией вырос в 7 раз.

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