В 2022 году торговый оборот между Мурманской областью и Белоруссией вырос в 7 раз

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подводя итоги уходящего года, сообщил о экономических успехах региона. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подводя итоги уходящего года, сообщил об экономических успехах региона. Так, за 2022 год торговый оборот Заполярья с Республикой Беларусь вырос в семь раз.

Несмотря на санкции, объемы внешнеторгового оборота и экспортных поставок Мурманской области выросли более чем в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

- Сейчас идет поиск новых рынков сбыта, расширение контактов и переориентация на рынки государств БРИКС +, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и стран ЕАЭС, - сообщили в правительстве региона.

После бизнес-миссии мурманской делегации в Белоруссию было налажено взаимодействие с рядом предприятий для замещения импортной продукции заполярных горнопромышленных предприятий.

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