За последнюю неделю в Мурманской области 350 человек заразились коронавирусом

Зарегистрировано 350 новых случаев заболевания CoViD-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 19 по 25 марта.

- Зарегистрировано 350 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 148 546, - сообщили в оперштабе региона.

В Мурманске опасную инфекцию подхватили 128 человек.

Напомним: заболеваемость ОРВИ в Мурманской области выросла на 22%. Эпидпорог превышен как среди детей, так и взрослых.

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