Заболеваемость ОРВИ в Мурманской области выросла на 22%

Всего в Заполярье зарегистрировано 1149 подтвержденных случаев гриппа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Мурманской области продолжают подхватывать ОРВИ и грипп. Так, на неделе с 13 по 19 марта вырос темп регистрации заболеваемости, эпидпороги превышены за счет заболевших северян всех возрастов.

Так, наблюдается рост заболевания ОРВИ на 21,9%, а число случаев заболевания гриппом сохраняется на уровне прошедшей недели. Половина болеющих - дети, в частности, школьники. Однако учебный процесс нигде не приостановлен.

- Преобладающим в регионе остается вирус гриппа В. Из биологического материала заболевших выявлены вирусы других респираторных инфекций, таких как парагрипп, сезонный коронавирус, риновирус, метапневмовирус, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Всего в Заполярье зарегистрировано 1149 подтвержденных случаев гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru