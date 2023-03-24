В районе Апатитов произошло сильнейшее для Заполярья землетрясение за последний год

Около полудня 22 марта жители Апатитов и Кировска могли ощутить землетрясение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около полудня 22 марта жители Апатитов и Кировска могли ощутить землетрясение. Оно было сильнейшим за последний год в Мурманской области.

По данным сайта volcanodiscovery.com, магнитуда землетрясения составила 3,2. Подземные толчки зафиксированы в 16 километрах на север от Апатитов. Эпицентр пришелся на координаты 67.7°N / 33.26°E.

Напомним: жителей Мурманска удивили загадочные объекты в небе.

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