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Общество24 марта 2023 8:44

«Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем». Жителей Мурманска удивили загадочные объекты в небе

Жители Мурманска наблюдали в ночном небе движущиеся огни
Есения ДОБРОНРАВОВА
Ночь с 23 на 24 марта точно запомнится жителям Мурманской области.

Ночь с 23 на 24 марта точно запомнится жителям Мурманской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночь с 23 на 24 марта точно запомнится жителям Мурманской области.

Еще с вечера четверга в небе начало играть мощное северное сияние. Его было видно невооруженным глазом. Так, «феникс» из лисьих огней пылал над Хибинами и над воздушным шаром, на котором известный путешественник Федор Конюхов отправился в трансконтинентальный перелет.

Перед запуском воздушного шара, на котором Федор Конюхов совершает трансконтинентальный перелет, играло мощное северное сияние.

Перед запуском воздушного шара, на котором Федор Конюхов совершает трансконтинентальный перелет, играло мощное северное сияние.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Но если северянина сложно удивить северным сиянием, даже очень сильным и красивым, то вот другое шоу в небе многих заинтересовало. Так, жители разных муниципалитетов видели над головой перемещающиеся огни, которые следовали один за другим.

В сети сразу посыпались разные догадки. Конечно, прозвучала версия, что это НЛО, хотя вряд ли многие северяне были серьезны в этом предположении.

Также среди догадок были самолеты, вертолеты, метеозонды и даже парад планет. Особенно чувствительные даже написали, что это может быть работа ПВО.

Жители разных муниципалитетов видели над головой перемещающиеся огни, которые следовали один за другим.

Жители разных муниципалитетов видели над головой перемещающиеся огни, которые следовали один за другим.

Фото: Дарья ЦЕБРИК

При этом 23 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель.

- Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, - сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним: после одного из запусков с Плесецка северяне видели «голубую медузу».

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