«Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем». Жителей Мурманска удивили загадочные объекты в небе

Ночь с 23 на 24 марта точно запомнится жителям Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночь с 23 на 24 марта точно запомнится жителям Мурманской области.

Еще с вечера четверга в небе начало играть мощное северное сияние. Его было видно невооруженным глазом. Так, «феникс» из лисьих огней пылал над Хибинами и над воздушным шаром, на котором известный путешественник Федор Конюхов отправился в трансконтинентальный перелет.

Перед запуском воздушного шара, на котором Федор Конюхов совершает трансконтинентальный перелет, играло мощное северное сияние. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Но если северянина сложно удивить северным сиянием, даже очень сильным и красивым, то вот другое шоу в небе многих заинтересовало. Так, жители разных муниципалитетов видели над головой перемещающиеся огни, которые следовали один за другим.

В сети сразу посыпались разные догадки. Конечно, прозвучала версия, что это НЛО, хотя вряд ли многие северяне были серьезны в этом предположении.

Также среди догадок были самолеты, вертолеты, метеозонды и даже парад планет. Особенно чувствительные даже написали, что это может быть работа ПВО.

Жители разных муниципалитетов видели над головой перемещающиеся огни, которые следовали один за другим. Фото: Дарья ЦЕБРИК

При этом 23 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель.

- Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, - сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним: после одного из запусков с Плесецка северяне видели «голубую медузу».

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