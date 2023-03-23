У Полярных Зорь может появиться город-побратим в Армении

На ближайшее время запланирован визит делегации из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На ближайшее время запланирован визит делегации из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. Стороны будут обсуждать усиление партнерства в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, атомной энергетики.

Также будет рассмотрен вопрос об установлении побратимских связей между Полярными Зорями и Мецамором Армавирской области. Такие планы были озвучены еще летом 2022 года. Сейчас у города атомщиков только один побратим - финская Салла.

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