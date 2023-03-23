Делегация из Мурманской области во главе с Андреем Чибисом посетит Армению

На ближайшее время запланирован визит делегации из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На ближайшее время запланирован визит делегации из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. Стороны будут обсуждать усиление партнерства в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, атомной энергетики.
- Процесс укрепления дружественных отношений российских регионов и закавказского государства проходит при участии МИД и Администрации Президента. Несмотря на «богатовекторную» политику высшего руководства закавказской республики, Армения по-прежнему остается в орбите России, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Напомним: Андрей Чибис прокомментировал совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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