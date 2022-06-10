Новый город-побратим? Полярные Зори будут сотрудничать с армянским городом Мецамор

Оба города являются спутниками атомных предприятий. Фото: vk.com/pukhov_maxim

9 июня был подписан меморандум о намерении установить побратимские связи сотрудничества между армянским городом Мецамор и Полярными Зорями.

Оба города являются спутниками атомных предприятий, на которых работают энергоблоки с реакторами одинакового типа.

- Между Полярными Зорями и Мецамором есть много общего, и поэтому нам, безусловно, интересно посмотреть, как идет взаимодействие городских властей и АЭС в Армении, так и поделиться своим опытом, укрепить связи в различных направлениях. Будем дружить, сотрудничать и помогать друг другу, - отметил глава города Максим Пухов.

Напомним: Рованиеми и Щецин перестали быть побратимами Мурманска, финский город пока только временно.

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