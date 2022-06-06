"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра

3 июня Мурманск посетила делегация госкорпорации развития ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым. Фото: Правительство Мурманской области
3 июня Мурманск посетила делегация госкорпорации развития ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым. Ее участники вместе с представителями правительства Мурманской области посетили площадку будущего проекта "Новый Мурманск".
- Работы предстоит много. Федеральное финансирование проекта составит 4,5 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: во время визита делегации ВЭБ.РФ стало известно о выделении дополнительных 1, 5 миллиарда на "Новый Мурманск". Сейчас начинается проектирование будущего города в городе.
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