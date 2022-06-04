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Общество4 июня 2022 8:08

Игорь Шувалов: Наконец-то в морской столице Заполярья появится своя набережная

Проект "Новый Мурманск" дополнительно получит 1,15 миллиарда рублей и будет стоить 16,8 миллиарда
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
"Новый Мурманск" будет стоить 16,8 миллиарда рублей. Фото: правительство Мурманской области

"Новый Мурманск" будет стоить 16,8 миллиарда рублей. Фото: правительство Мурманской области

3 июня Мурманск посетила делегация госкорпорации развития ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым. Ее участники вместе с представителями правительства Мурманской области посетили площадку будущего проекта "Новый Мурманск".

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку на выделение дополнительных 1,15 миллиарда рублей на проект, таким образом его полная стоимость составит 16,8 миллиарда рублей.

- Мы вместе хотим сделать Мурманск не просто самым большим в мире городом за полярным кругом, но и самым современным. Проект «Новый Мурманск» как раз отвечает этим амбициозным задачам. Свежий подход к видению городского пространства изменит настроение горожан, предоставит для них новые возможности. Наконец-то в морской столице Заполярья появится своя набережная, где смогут проводить время и жители всего региона, и туристы, – сообщил Игорь Шувалов.

Как сейчас выглядит площадка, где будут строить "Новый Мурманск", читайте в нашем материале.

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