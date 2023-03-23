Старт трансконтинентального полета на воздушном шаре Федора Конюхова запланирован на 24 марта

Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На утром 24 марта запланирован старт трансконтинентального перелета на воздушном шаре с участием Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.
Их путешествие начнется в Кировске и пройдет над Череповцом и Саратовской областью. Ожидается, что будут обновлены два мировых рекорда: по дальности и длительности перелета без посадки.
Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.
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