Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 8:52

Старт трансконтинентального полета на воздушном шаре Федора Конюхова запланирован на 24 марта

Известный путешественник планирует установить два мировых рекорда
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.

Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На утром 24 марта запланирован старт трансконтинентального перелета на воздушном шаре с участием Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.

Их путешествие начнется в Кировске и пройдет над Череповцом и Саратовской областью. Ожидается, что будут обновлены два мировых рекорда: по дальности и длительности перелета без посадки.

Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru