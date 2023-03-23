Старт трансконтинентального полета на воздушном шаре Федора Конюхова запланирован на 24 марта

Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания. Фото: Мария ЛЕНЦ

На утром 24 марта запланирован старт трансконтинентального перелета на воздушном шаре с участием Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.

Их путешествие начнется в Кировске и пройдет над Череповцом и Саратовской областью. Ожидается, что будут обновлены два мировых рекорда: по дальности и длительности перелета без посадки.

Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru