Федор Конюхов в Кировске готовится поставить два мировых рекорда

Старт перелету на воздушном шаре будет дан в Кировске Мурманской области. Фото: ПАО «ФосАгро»

Весной 2023 года известный путешественник Федор Конюхов, которому в декабре исполнился 71 год, отправится в трансконтинентальный полет и постарается обновить сразу два мировых рекорда. Причем один из них он установил сам.

Так, Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло планируют пробыть в воздухе без посадки не менее 60 часов и пролететь за это время 2,5-3 тысячи километров. Предыдущие рекорды составляют 55 часов и 2360 километров соответственно. Рекорд по беспрерывной длительности полета принадлежит самому россиянину с мировым именем.

Старт перелету на воздушном шаре будет дан в Кировске Мурманской области. Экспедиция приурочена к 20-летию социального проекта компании «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность». Сама компания при этом выступает генеральным партнером экспедиции.

Начаться полет может в ближайшие дни – все зависит от погоды, которая в последнее время ненастная. Фото: ПАО «ФосАгро»

Федор Конюхов уже прибыл в Кировск, где завершаются приготовления к путешествию. Вместе с членами экспедиционного штаба он уже осмотрел стартовую площадку, изучил готовность оборудования и обсудил регламент запуска шара.

Начаться полет может в ближайшие дни – все зависит от погоды, которая в последнее время ненастная. Но участники экспедиции настроены решительно, тем более что Федор Конюхов за время своих приключений по всему земному шару не раз попадал в сложные ситуации.

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