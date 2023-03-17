Вызов – два мировых рекорда! Федор Конюхов совершит перелет на самом большом в России воздушном шаре

Федор Конюхов совершит из Кировска трансконтинентальный перелет, приуроченный к 20-летию социального проекта ФосАгро «Детям России – образование, здоровье и духовность». Фото: Мария ЛЕНЦ

В России несколько городов с названием Кировск, но этой весной страна узнает именно о заполярном городе горняков, ведь он станет отправной точкой нового путешествия Федора Конюхова, которое сможет побить сразу два мировых рекорда.

С Заполярьем известного путешественника связывает многое. Так, летом 2022 года он планировал рекордный перелет из Мурманска к Северному полюсу на мотопараплане. Также он совершил трансконтинентальный перелет от Белого моря до Черного. В 2021 году на ледоколе «50 лет Победы» дошел до Северного полюса, где провел две недели в одиночестве, занимаясь научными исследованиями и созданием картин. К слову, в 2019 году он уже совершал переход на этом атомоходе к макушке Земли, но в непривычной для себя роли – как турист, вместе с семьей.

Новое путешествие будет экстремальным, но не с дыханием Арктики. Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло планируют приключение почти в духе Жюля Верна: на воздушном шаре они хотят пройти путь от Кировска через Череповец в направлении Балакова. Эти точки на карте выбраны неслучайно, а как города присутствия компании «ФосАгро», при поддержке которой и осуществляется проект.

- Я благодарен компании «ФосАгро» за поддержку нашей рекордной попытки на российском аэростате. Рекордные достижения базируются на работе сплоченной команды, выверенной стратегии, использовании новейших технологий и передового опыта, ответственном отношении к имеющимся ресурсам. Все это близко нашему партнеру – «ФосАгро». Своим полетом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать его стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели, - сказал Федор Конюхов.

Специально для путешествия Конюхова и Меняйло создали самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания. Фото: пресс-служба ПАО "ФосАгро"

К слову, о рекордах. Один уже есть – специально для этого путешествия был создан самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар: объем оболочки составляет 12 тысяч квадратных метров, высота вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте - 5 тонн. В «ФосАгро» отмечают, что участие компании в проекте – это в том числе и инвестиции в развитие отечественной аэронавтики.

Если все пройдет, как задумано, то Конюхов и Меняйло побьют сразу два мировых рекорда. Первый – по дальности беспрерывного перелета на воздушном шаре, который сейчас принадлежит японскому пилоту Мичио Канда: в 1997 году он преодолел по воздуху 2360 километров. Тогда как россияне поставили перед собой цель в 2500 километров. Второй рекорд – по продолжительности полета. Здесь участники экспедиции бросают вызов уже самим себе: вместо 55 часов, которые они пролетели шесть лет назад, путешественники хотят пробыть в воздухе 60 и более.

- «ФосАгро» гордится многолетним сотрудничеством с Федором Конюховым. Нашей компании с момента создания близка его философия постоянного движения вперед, стремления к новым высотам и победам, в том числе улучшение собственных достижений и рекордов. Мы очень ценим, что Федор Конюхов - большой друг социального проекта «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»), благодарны за многочисленные встречи Федора Филипповича с его воспитанниками и за то, что новая отважная экспедиция приурочена к 20-летию «ДРОЗДа», - подчеркнул генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Старт проекта намечен на конец марта или начало апреля, в зависимости от того, насколько заполярная погода будет благоволить полету. А пока к нему идет подготовка, в городах присутствия компании пройдут тематические мероприятия. Так, в Кировске в музейно-выставочном центре «Апатит» открылась выставка картин Федора Конюхова «Мой путь» (0+). Ее посетители смогут посмотреть, какие полотна создает известный путешественник, вдохновившись разными уголками земного шара. Также для воспитанников «ДРОЗДа» в марте-апреле 2023 года будут организованы выставки картин Федора Конюхова, встречи со всемирно известным путешественником, а в Череповце, где местное отделение движения в эти дни будет отмечать свое 20-летие, состоится межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД».

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