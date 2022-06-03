Федор Конюхов совершит трансконтинентальный перелет на мотопараплане от Белого моря до Черного

В свои 70 лет Федор Конюхов и не думает о размеренной домашней жизни. Фото: Мария ЛЕНЦ

В свои 70 лет Федор Конюхов и не думает о размеренной домашней жизни. В этом год он готовится совершить рекордный трансконтинентальный перелет на мотопараплане от Белого до Черного моря.

- На одном из этапов российские пилоты планируют пролететь до 500 километров без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд в 427 километров польского спортсмена, - сообщают организаторы путешествия.

В нем Федор Конюхов будет не один, а с мастером спорта международного класса, пилотом Игорем Потапкиным.

Также в этом году знаменитый путешественник планирует впервые в истории достичь на параплане Северного полюса. Отмечается, что старт экспедиции состоится 1 августа из Мурманска, а финишировать должны 13 числа.

Напомним: в 2021 году Федор Конюхов вышел из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы" к Северному полюсу, где почти две недели был в одиночестве на дрейфующей льдине ради научных замеров.

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