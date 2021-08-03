«Рукопожатия, объятия и фейерверк эмоций!»: Из экспедиции на Северном полюсе вернулся путешественник Федор Конюхов

Путешественнику пришлось остаться один на один с Севером. Фото: правительство МО

2 августа из экспедиции на Северном полюсе вернулся всемирно известный путешественник Федор Конюхов. Он отправился в путешествие из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы» и две недели провел в гордом одиночестве на дрейфующей льдине.

Спецрейс посвятили 80-летию полярных конвоев и запуску проекта «Чистая Арктика».

Исследовал и творил

Главной миссией Федора Конюхова стало изучение экологии Арктики. Поставив палатку на льдине, он проводил исследования по загрязненности Северного Ледовитого океана микропластиком для Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Специально для этого на Северный полюс доставили оборудование, для работы которого требовалось специальное условие – тишина. Поэтому путешественнику пришлось остаться один на один с Севером.

В перерывах он занимался творчеством - писал картины, успев сделать 7 этюдов. К счастью, полярные медведи ему компанию не составили. С погодой, правда, не очень повезло – был туман, и небо затянуло серой пеленой. Зато, по меркам Северного полюса, не холодно – около 0 градусов.

Когда экспедиция подошла к концу, команда ледокола не сразу обнаружила красную палатку путешественника среди торосов, нагромождений льда, разводий и озер из пресной воды. Федору даже пришлось запустить несколько сигнальных ракет. Но все прошло удачно – спустя 249 часов одиночный дрейф закончился!

Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу. Фото: konyukhov.ru/

- 27 июля в 05.35 представители экспедиционного штаба Федора Конюхова, Клуба полярных путешествий «Poseidon Expeditions» и семья двинулись в сторону палатки вояжера. Рукопожатия, объятия и фейерверк эмоций! Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу - и это историческое событие, - поделились на сайте Федора Конюхова.

Лишь следы на снегу

Вернувшись в Мурманск, Федор Конюхов рассказал о своих впечатлениях и опыте, оставшихся после экспедиции на макушку земного шара. По словам путешественника, на дрейфующем льду летом ему бывать еще не приходилось – только зимой и весной.

- Я не ученый, а просто исполнитель от Института океанологии, - признался он. - Специалисты показали мне все кнопки и объяснили, как включать, что не выключать. Я старался все делать правильно. Теперь будем ждать результатов. Думаю, что к Новому году они расшифруют данные.

Живя в палатке, Федор рисовал, писал, молился и любовался нашей чистой Арктикой. А в бинокль ему даже удалось понаблюдать за нерпой, сидевшей неподалеку.

- Это заставило насторожиться: как бы, охотясь за ней, и медведь не появился. Но все обошлось, я даже следов нигде не заметил, - отметил Конюхов.

Атомный ледокол «50 лет Победы» доставил путешественника на берег. Фото: правительство МО

Также путешественник рассказал об особом отношении к Арктике, которое должно быть воспитано в каждом человеке.

- На мой взгляд, надо чаще бывать в Арктике. Нужно чтобы Арктика не тосковала, необходимо позаботиться об этой уникальной территории. Именно тогда Арктика станет чище. Когда наш ледокол остановился, на льду собралось больше 100 человек, которые провели там свыше 6 часов. Они никакого мусора за собой не оставили - только следы на снегу. Я очень рад, что люди с таким трепетом относятся к природе, – сказал он.

Теперь в планах у Федора Конюхова продолжить исследования микропластика, только уже в Тихом океане, ближе в Австралии. Отправится он туда на катамаране.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Для тех, кто хочет познакомиться с творчеством мореплавателя, в Мурманске открылась выставка живописи и графики Федора Конюхова под названием «Путешествие длиною в жизнь».

В экспозиции представлено 21 произведение живописи, графики, скульптура, отражающие внутренний мир человека, не раз остававшегося наедине с грозными силами планеты.

Посмотреть работы можно в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3, второй этаж).

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