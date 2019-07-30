Федор Конюхов: «Я не летаю на Бали, а больше люблю Север»

- Я четыре раза был на Северном полюсе, - рассказывает рекордсмен и покоритель разных мест на планете Федор Конюхов. - В 1988 году участвовал в лыжной экспедиции «СССР -Северный полюс -Канада» при поддержке газеты «Комсомольская Правда». В 89-м – в автономной экспедиции «Арктика». В 90-м – в одиночку. Потом еще была экспедиция на собачьих упряжках. Но на атомном ледоколе я впервые. И ни разу я не брал с собой к полюсу холсты и краски, не до этого было. А в этом путешествии хочу нарисовать живую картину и показать ее на выставке следующей осенью.

Федор Конюхов был на Северном полюсе четыре раза.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Северная закалка

Пожалуй, это будет одна из самых комфортных поездок Конюхова, который привык на лодке преодолеваться океаны и лететь над материками на воздушном шаре. А тут теплая каюта, готовая еда в столовой и приятная компания.

Рейс, который повезет известного путешественника, его младшего сына Николая и жену Ирину к Северному полюсу вместе с еще почти сотней туристов, уже пятый в этом сезоне. На поездку Конюхова вдохновила, в том числе, особенная дата – 125 лет с момента экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров. К слову, к этому юбилею в Мурманской области должен появиться памятный знак «Русское Заполярье».

- Северный дух, северная закалка должны стать брендом нашего региона. Наградой будем чествовать тех, кто живет в нашей области и поднимает ее. Кто отдал много сил на развитие Заполярья, - отметил в разговоре с Федором Конюховым врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Федор Конюхов рассказал, что эскиз для награды "Русское Заполярье" придумали мурманские художники.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эскиз для знака уже есть – его создали мурманские художники. Осталось только продумать детали вручения, в том числе кто будет входить в состав комиссии, которая будет определять номинантов. Но первое награждение может состояться уже в августе, когда путешественник вернется с макушки Земли. А в Мурманск приедут известные полярники Артур Чилингаров и Виктор Боярский.

90-летний турист

- То, что Арктика освобождается ото льда, – сказки про белого бычка, - говорит капитан ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, но тут же добавляет. – Раньше, когда только начинали ходить в 90-х годах, конечно, было тяжелее. Потом льда стало поменьше, а теперь все возвращается на круги своя. В этом году первый рейс тяжело шли, ледовая обстановка хуже, чем в прошлом году. Сейчас уже август, должно стать полегче.

Дмитрий сам точно не знает, сколько раз уже побывал на макушке Земли. В должности капитана уже примерно раз 26. Но говорит, что все равно всегда интересно. Природа и погода меняется ежеминутно, заряжает восхищение туристов.

- Арктика чем меня привлекла и оставила на всю жизнь – не бывает двух одинаковых рейсов. Мне очень запомнился турист из Австралии, которому было 90 лет, а он хотел искупаться в Северном Ледовитом океане. Мы пытались его отговорить, но он был непреклонен. Говорил, что только ради этого и ехал, а дома его ждет молодая невеста. Искупался – все хорошо было, - улыбается Дмитрий Лобусов.

Рейс от 30 июля - пятый для ледокола "50 лет Победы" в этом году.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Федора Конюха арктический рейс вряд ли испытает на прочность, а вот других туристов может. Многих настигает морская болезнь, экипаж атомохода шутит, что еще у причала. Также надо привыкнуть к вибрации от соприкосновения ледокола со льдом – иногда приходится ломать торосы по 15-20 метров толщиной. Если долго находиться на Северном полюсе, можно почувствовать кислородное голодание. Хотя туристам это не грозит – 12 дней, что длится рейс, они не успеют на себе ощутить проблемы с воздухом. Зато смогут поиграть на льдинах в футбол. Если повезет, то увидят белых медведей – такая удача была у туристов прошлого рейса. Царь Арктики пришел к людям, когда те собирали вещи перед возвращением. В таком случае животных можно только фотографировать, но не кормить.

Приезжайте, будем рады

Федор Конюхов обещает теперь почаще наведываться в Мурманскую область:

- На Бали я не езжу, теплые страны не очень люблю, больше Север.

Может, его ждет еще одно путешествие и тоже в холодные воды.

- Не только к Северному полюсу хочется отправлять круизы. На Земле Франца-Иосифа очень красиво, и она близко – 2-3 дня. Думаю, недельный тур туда был бы интересен. Или на Вайгач, в Карские ворота. Но важно еще создать там инфраструктуру, например, гостиницы для туристов, - пояснил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.