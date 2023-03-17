Реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске должны завершить до конца 2024 года

В феврале 2023 года началась подготовка к реконструкции кинотеатра «Родина» в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В феврале 2023 года началась подготовка к реконструкции кинотеатра «Родина» в Мурманске. Подрядчика выбрали еще в прошлом году.

Завершить работы планируют в декабре 2024 года, на проект выделено порядка полмиллиарда рублей. В здании «Родины» планируют создать культурный центр.

Кинотеатр закрылся в 2011 году, и более десятилетия здание не эксплуатировалось, при этом в нем периодически происходили пожары.

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