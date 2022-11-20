Контракт на обновление кинотеатра «Родина» в Мурманске заключат до конца года

На обновление планируется потратить полмиллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский кинотеатр «Родина», который все ждет своего обновления, в ближайшие годы должны отремонтировать. Губернатор региона Андрей Чибис на встрече с мурманчанами сообщил, что до конца года будет заключен контракт с подрядчиком. Напомним: в сентябре подрядчик для реконструкции здания не нашелся.

- Деньги мы нашли, и до конца года дозаключим контракт. И за два года, надеюсь, с этим разберемся. Обидно и больно смотреть на это здание, которое является объектом культурного наследия, - отметил Андрей Чибис.

На обновление планируется потратить полмиллиарда рублей.

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