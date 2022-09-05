Подрядчик для реконструкции бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске не нашелся

Когда объект культурного наследия дождется восстановления - не известно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для реконструкции бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске не могут найти подрядчика.

Напомним: на обновление здания планируют потратить полмиллиарда рублей, однако когда объект культурного наследия дождется восстановления - не известно. По этому поводу переживают общественники.

В августе на сайте госзакупок появился тендер на заключение контракта по «Выполнению работ по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина"». Однако на аукцион не было подано ни одной заявки и определение подрядчика отменили. Итоги должны были подвести 5 сентября, а завершить подачу заявок - 1 сентября.

Напомним: в МЧС рассказали подробности пожара в бывшем кинотеатре "Родина" в Мурманске. Дым шел с первого этажа здания.

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