У филиала МАГУ в Апатитах установят светящиеся качели за 360 тысяч рублей

ри качели установят во дворе вуза на улице Лесной, 29. Фото: тендер МАГУ

Рядом с филиалом МАГУ в Апатитах появятся светящиеся качели. Тендер на их установку размещен на сайте госзакупок.

Три качели установят во дворе вуза на улице Лесной, 29. Их общая стоимость составляет 360 тысяч рублей.

Подрядчик должен выполнить работы до 1 июня 2023 года, сообщается в договоре к тендеру.

Напомним: на дорогах Мурманской области установят недостающее освещение.

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