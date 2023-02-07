На дорогах Мурманской области установят недостающее освещение

В 2023 году на автодорогах Мурманской области станет светлее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году на автодорогах Мурманской области станет светлее. Так, на трассах установят недостающее наружное освещение в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Новые фонари появятся на таких дорогах, как Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – железнодорожная станция Выходной, Кандалакша – Полярные Зори, Полярные Зори – Африканда, Оленегорск – Ловозеро, автоподъезды к поселку Верхнетуломский, автоподъезд к Минькино, Заполярный – Сальмиярви, автоподъезд к Североморску.

- Работы планируется начать весной. Гарантийный срок, в течение которого подрядчиками будут устраняться дефекты, составит 5 лет, - сообщили в минтрансе региона.

Линии электроосвещения позволят повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность.

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