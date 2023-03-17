Североморск и Печенгский район стали самыми вероятными для коммунальных аварий муниципалитетами Мурманской области

Флотская столица - лидер региона по изношенности теплосетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 марта в Североморске произошла крупная коммунальная авария: 66 домов остались без теплоснабжения и горячей воды. Под отключения попали два детских сада, школа и гимназия.

Специалисты отмечают, что вероятность повторения очень велика. Флотская столица - лидер региона по изношенности теплосетей.

- С учетом срока службы сетей, нельзя гарантировать отсутствие аварий. Североморск - один из самых сложных в этом плане. На сегодняшний день темпы замены недостаточные, - пояснил заместитель генерального директора по сбыту «Мурманэнергосбыт» Илья Бармин.

Еще один проблемный в этом плане муниципалитет - Печенгский округ, где есть сети и объекты Минобороны.

- Там ситуация печальная. И фонд сложный, и отопительные сезоны там проходят сложно. Сейчас фактически стоят самописцы, чтобы контролировать подачу теплоносителя, - уточнила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Напомним: жителям Мурманской области вернут 270 миллионов рублей переплаты за отопление. При этом жильцы 260 домов должны будут доплатить за услугу.

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