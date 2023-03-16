Жителям Мурманской области вернут 270 миллионов рублей переплаты за отопление

Северяне получат квитанции с перерасчетом за отопление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Северянам придут квитанции за отопление с непривычными суммами. Так, жильцы 260 домов должны будут доплатить за услугу из-за корректировки, а вот в 1030 домов придут бумаги с уменьшенными суммами из-за переплаты.

- Жителям Мурманской области вернут 270 миллионов рублей. Это следствие грамотной работы теплоснабжающих компаний, управляющих компаний, в том числе по обслуживанию и эксплуатации домов, - сообщила министр госжилстройнадзора региона Алена Кузнецова.

Напомним: Кировск стал одним из городов, где почти не делают коррректировки за отопление.

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