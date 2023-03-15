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НовостиОбщество15 марта 2023 8:24

В 66 домов Североморска вернули теплоснабжение и горячую воду

Произошла авария на теплосетях
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Восстановительные работы завершились к 21.00 того же дня.

Восстановительные работы завершились к 21.00 того же дня.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске устранили коммунальную аварию. Напомним: утром 14 марта жители 66 домов остались без теплоснабжения и горячей воды. Под отключения в том числе попали два детских сада, школа и гимназия.

Восстановительные работы завершились к 21.00 того же дня. Затем началась запитка системы отопления.

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