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НовостиОбщество17 марта 2023 8:10

В Мурманске с 20 марта появится новый остановочный пункт «Больница»

Его введут по многочисленным просьбам мурманчан
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманске по многочисленным просьбам местных жителей сделают новый остановочный пункт «Больница».

В Мурманске по многочисленным просьбам местных жителей сделают новый остановочный пункт «Больница».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске по многочисленным просьбам местных жителей сделают новый остановочный пункт «Больница» (возле дома №7 на улице Полухина) при движении к конечной «Улица Фролова».

Его вводят с 20 марта для удобства пассажиров автобусного маршрута №3Т.

С обновленной схемой маршрута можно ознакомиться в разделе расписание на сайте АО «Электротранспорт».

Напомним: в Мончегорске с 1 июля запустят новый автобусный маршрут. Транспорт будет курсировать от автовокзала до ж/д станции 25-й километр.

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