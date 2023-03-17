В Мурманске с 20 марта появится новый остановочный пункт «Больница»

В Мурманске по многочисленным просьбам местных жителей сделают новый остановочный пункт «Больница». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске по многочисленным просьбам местных жителей сделают новый остановочный пункт «Больница» (возле дома №7 на улице Полухина) при движении к конечной «Улица Фролова».

Его вводят с 20 марта для удобства пассажиров автобусного маршрута №3Т.

С обновленной схемой маршрута можно ознакомиться в разделе расписание на сайте АО «Электротранспорт».

Напомним: в Мончегорске с 1 июля запустят новый автобусный маршрут. Транспорт будет курсировать от автовокзала до ж/д станции 25-й километр.

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