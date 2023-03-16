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НовостиОбщество16 марта 2023 14:00

В Мончегорске с 1 июля запустят новый автобусный маршрут

Транспорт будет курсировать от автовокзала до ж/д станции 25-й километр
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мончегорцы смогут оплачивать проезд Единой картой жителя Мурманской области.

Мончегорцы смогут оплачивать проезд Единой картой жителя Мурманской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мончегорске появится новый пассажирский маршрут. С 1 июля этого года автобус № 104 будет курсировать от автовокзала до ж/д станции 25-й километр. В течение дня планируется 12 рейсов.

Мончегорцы смогут оплачивать проезд Единой картой жителя Мурманской области, пользоваться льготами на проезд и бесконтактной оплатой с карты.

В минтрансе региона определили места, где необходимо установить остановки, а также провести дополнительную инфраструктуру для удобства мончегорцев.

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