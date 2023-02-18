У мемориального комплекса в Абрам-Мысе 23 февраля ограничат движение транспорта

23 февраля на участке будет запрещена остановка и стоянка машин - с 00.00 до 23.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Абрам-Мысе освободят от транспорта проезд к мемориальному комплексу «Воинам первого корпуса ПВО». 23 февраля на участке будет запрещена остановка и стоянка машин - с 00.00 до 23.00.

- Также будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, по проезду к мемориальному комплексу «Воинам первого корпуса ПВО» с 9.00 до 23.00 23 февраля, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: подъезд к Североморску перекроют на три дня. Ограничение движения связано с проведением взрывных работ.

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