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НовостиОбщество18 февраля 2023 15:16

У мемориального комплекса в Абрам-Мысе 23 февраля ограничат движение транспорта

Будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
23 февраля на участке будет запрещена остановка и стоянка машин - с 00.00 до 23.00.

23 февраля на участке будет запрещена остановка и стоянка машин - с 00.00 до 23.00.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Абрам-Мысе освободят от транспорта проезд к мемориальному комплексу «Воинам первого корпуса ПВО». 23 февраля на участке будет запрещена остановка и стоянка машин - с 00.00 до 23.00.

- Также будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, по проезду к мемориальному комплексу «Воинам первого корпуса ПВО» с 9.00 до 23.00 23 февраля, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: подъезд к Североморску перекроют на три дня. Ограничение движения связано с проведением взрывных работ.

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