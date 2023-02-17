Подъезд к Североморску перекроют на три дня

Дорогу будут перекрывать на три дня - с 20 по 22 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На подъезде к Североморску (вблизи возводимой на 19-м километре транспортной развязки) ограничат движение транспорта. Дорогу будут перекрывать на три дня - с 20 по 22 февраля.

Проезд будет перекрыт в указанные дни с 10.00 до 12.00 на участке реконструкции дороги из-за проведения взрывных работ, сообщает Упрдор «Кола». Продолжительность полного перекрытия участка — не более 30 минут.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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