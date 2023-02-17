Главный педиатр-иммунолог минздрава Московской области провел осмотр детей с иммунодефицитом в Мурманске

Консультации проходили на базе Мурманской областной детской клинической больницы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области, профессор Андрей Продеус приехал в Мурманск, где провел осмотр детей с иммунодефицитными заболеваниями или подозрением на эту патологию.

Консультации проходили на базе Мурманской областной детской клинической больницы, всего специалист осмотрел пять маленьких северян и девушку, а также проконсультировал лечащих врачей.

- Доктор уже не первый год посещает Мурманскую область и проводит консультативные приемы. Мы подобрали группу пациентов с подозрением на первичный иммунодефицит и с уже ранее установленным диагнозом, чтобы коллеги могли задать вопросы по лечению детей в дальнейшем. Заболевание это редкое, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, - отметила замминистра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Андрей Продеус также участвует в конференции «Звезда Севера», в рамках которой даст лекции в закрытых городах Мурманской области.

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