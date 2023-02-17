В Мурманске открылась конференция для женщин «Звезда Севера»

Конференция проводится в областном центре впервые. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске открылась IV женская конференция «Звезда Севера», мероприятия которой будут проходить с 17 по 19 февраля. Конференция проводится в областном центре впервые.

В этом году почетными гостями стали зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова и председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

- Это один из проектов, который поддержан Советом Федерации. Мы увидели, что огромное количество практик будет предоставлено женщинам в рамках конференции для саморазвития и самосовершенствования, - отметила Инна Святенко.

В этом году ожидается более двух тысяч участниц. Будет работать 14 спикеров, которые проведут лекции и мастер-классы по таких темам, как психология, эмоциональный интеллект, женское и детское здоровье, собственный бизнес.

Проект направлен на то, чтобы поддержать женщин, проживающих в отдаленных гарнизонах, и жен военнослужащих. Также в этом году приглашения на конференцию получили близкие мобилизованных северян.

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