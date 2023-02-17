В Кандалакшском заповеднике попал в фотоловушку волк

В Кандалакшском заповеднике волк угодил в фотоловушку. Фото: vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском заповеднике волк угодил в фотоловушку. На видео можно заметить, как хищник занимается «мышкованием», то есть охотится на грызунов, которые прячутся в снегу.

Популяция волков в Мурманской области увеличилась, об этом сообщали в минприроды региона.

Это подтверждают и заповедные инспекторы.

- Волки встречаются чаще. Преимущественно в Великоостровской инспекции Кандалакшского заповедника - это юг Мурманской области и север Карелии. По словам сотрудников отдела заповедной охраны, - волки приходят со стороны Карелии, - отметили в заповеднике.

Напомним: в ЗАТО Островном к людям вышла росомаха.

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