В Мурманской области за два года количество волков выросло до 250 особей

В минприроды Мурманской области рассказали о численности волков на территории Кольского полуострова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В минприроды Мурманской области рассказали о численности волков на территории Кольского полуострова. Так, за последние два года их количество выросло вдвое, и на 2022 год составило порядка 250 особей.
150 из них - местные тундровые волки, весом до 70 килограммов, имеющие серый окрас. Остальные - рыжие - мигрировали к нам из соседних регионов после лесных пожаров в 2021 году.
- Животные расширяют свой ареал обитания и начинают двигаться с юга на север. Эти волки имеют характерный рыжий окрас, свойственный для волков из Фенноскандии. Весят они около 30-40 килограммов, похожи по фенотипу на собаку, - рассказал начальник отдела государственного охотнадзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.
Северян просят соблюдать осторожность и не выпускать своих собак на самовыгул, особенно ночью. По всем обращениям по поводу выхода волков в людские угодья сотрудники минприроды, в том числе с привлечением опытных охотников, проводят проверки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru