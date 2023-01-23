В Мурманской области за два года количество волков выросло до 250 особей

В минприроды Мурманской области рассказали о численности волков на территории Кольского полуострова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минприроды Мурманской области рассказали о численности волков на территории Кольского полуострова. Так, за последние два года их количество выросло вдвое, и на 2022 год составило порядка 250 особей.

150 из них - местные тундровые волки, весом до 70 килограммов, имеющие серый окрас. Остальные - рыжие - мигрировали к нам из соседних регионов после лесных пожаров в 2021 году.

- Животные расширяют свой ареал обитания и начинают двигаться с юга на север. Эти волки имеют характерный рыжий окрас, свойственный для волков из Фенноскандии. Весят они около 30-40 килограммов, похожи по фенотипу на собаку, - рассказал начальник отдела государственного охотнадзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Северян просят соблюдать осторожность и не выпускать своих собак на самовыгул, особенно ночью. По всем обращениям по поводу выхода волков в людские угодья сотрудники минприроды, в том числе с привлечением опытных охотников, проводят проверки.

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