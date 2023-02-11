До 1 сентября 2023 года все собаки в Мурманской области должны быть зарегистрированы

В конце 2022 года в Мурманской области был принят закон о содержании домашних животных. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце 2022 года в Мурманской области был принят закон о содержании домашних животных. Согласно документу, до 1 сентября 2023 года все владельцы собак должны их зарегистрировать – занести в базу данных Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных - и получить специальный идентификационный номер.

- Раньше выдавали жетоны, сейчас поменяли их на чип, что гораздо более удобно и современно: жетоны мало кто носил, а чип постоянно на животном, его установка быстрая и безболезненна, к тому же бесплатна, - рассказал «КП»-Мурманск» председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Какие меры будут принимать к тем северянам, кто не зарегистрирует собак до указанного срока, пока не известно. Этот вопрос решат в рамках действующего законодательства в этом году.

Напомним: в Мурманской области с 2023 года можно бесплатно стерилизовать домашних собак. Ранее на облветстанции в специальные дни давали скидку в 45% на такую операцию, теперь же она не будет стоить ни рубля для северян.

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