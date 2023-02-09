Председатель веткомитета Мурманской области Алексей Касаткин: «Наше законодательство о содержании животных называют одним из лучших в России»

Как отмечают в веткомитете, один из главных пунктов новых требований – обязательная регистрация собак. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 декабря 2022 года было принято постановление правительства Мурманской области об утверждении требований к содержанию и выгулу домашних животных. Но многие владельцы собак и кошек помнят, что такие правила ранее уже существовали, и новый документ, на первый взгляд, не сильно отличается от них. Почему было принято постановление и какие перемены оно несет, разбиралась редакция «КП»-Мурманск».

- На самом деле данный документ – это хорошо забытое старое. В 2008 году был принят региональный закон о содержании животных в Мурманской области, затем федеральное законодательство поменялось, и полномочия по установлению правил передали на федеральный уровень. Область больше не могла устанавливать такие законы. Но после в 2022 году полномочия опять передали регионам, - рассказывает председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Впрочем, в Заполярье к этому были готовы: специалисты взяли существовавшие ранее правила, которые показали свою эффективность, и доработали их вместе с кинологами и общественниками. Стоит отметить, что во многих регионах такой хорошей базы не было. Так, специалисты-кинологи из Санкт-Петербурга назвали практику Мурманска одной из лучших в стране.

- Из старого закона мы взяли самое лучшее, а также учли изменения на федеральном уровне, например, поменялся список особо опасных пород. Думаю, что мы получили понятные и исчерпывающие правила, более приспособленные к современным реалиям. Так, мы уточнили правила по выгулу животных несовершеннолетними, по местам содержания, - пояснил Алексей Касаткин.

Так, в документе теперь более детально прописаны места, где нельзя содержать кошек и собак: в транспортных средствах, на лоджиях и балконах, в подъездах и тамбурах, на лестничных площадках, в лифтах, на чердаках, в подвалах, технических помещениях.

Как отмечают в веткомитете, один из главных пунктов новых требований – обязательная регистрация собак. Она была установлена еще первым законом, в том числе и кошек, но они представляют не такую большую проблему, как собаки, которые оказались не дома, а на улице. До 1 сентября 2023 года все владельцы барбосов в Мурманской области должны их зарегистрировать – занести в базу данных Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных - и получить специальный идентификационный номер.

- Раньше выдавали жетоны, сейчас поменяли их на чип, что гораздо более удобно и современно: жетоны мало кто носил, а чип постоянно на животном, его установка быстрая и безболезненна, к тому же бесплатна, - отмечает глава профильного комитета.

Также параллельно будут разрабатываться поправки в региональный закон об административных правонарушениях, чтобы прописать в нем ответственность для владельцев животных за отсутствие регистрации четвероногих. Все это необходимо для того, чтобы снизить количество безнадзорных собак на улицах. Еще одна мера для достижения этой цели, которую начали практиковать с 2023 года, - бесплатная стерилизация сук. Ранее на облветстанции в специальные дни давали скидку в 45% на такую операцию, теперь же она не будет стоить ни рубля для северян. Безнадзорных животных продолжат оперировать за счет бюджета.

- Во время обсуждения законопроекта о содержании животных зооволонтеры предлагали прописать в нем обязательную стерилизацию собак, но на данный момент такое требование невыполнимо, - рассказывает Алексей Касаткин.

Но все же бесплатная кастрация, обязательная регистрация и запрет на самовыгул могут помочь сократить количество бездомных собак. Как отмечает наш собеседник, количество жалоб на дворняг в последнее время сократилось. Еще одна проблема – самовольное захоронение умерших питомцев и создание «кладбищ домашних животных». Просто закопать тело в землю, даже в лесу или вдали от домов, нельзя - только кремировать. А если хочется именно место, куда можно прийти и почтить память любимца семьи, то можно заказать индивидуальную кремацию: по ее окончании выдают урну с прахом, который можно захоронить.

- Наш закон создан для того, чтобы были правила, доступные и простые. Сначала надо определить правила игры, а потом уже вводить наказание. Конечно, мы еще будем дорабатывать документ, но на данный момент он рабочий, - отмечает Алексей Касаткин.

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