В Мурманской области многодетным семьям компенсируют расходы на обучение детей в колледжах

Воспользоваться правом на компенсацию можно уже за текущий учебный год при условии его окончания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многодетные семьи Мурманской области могут получить 100% компенсацию расходов, которые они понесли на оплату обучения детей в колледжах и техникумах. Воспользоваться правом на компенсацию можно уже за текущий учебный год при условии его окончания.

- Заявление на оформление компенсации можно представить в центры социальной поддержки населения в электронном виде через региональный портал электронных услуг Мурманской области либо очно, обратившись в отделение МФЦ, - сообщает министерство цифрового развития Мурманской области.

Напомним: в 2023 году выплата переселившимся в Мурманскую область из-за рубежа может вырасти до 10 тысяч рублей.

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