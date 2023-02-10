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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:14

В Мурманской области многодетным семьям компенсируют расходы на обучение детей в колледжах

Заявление можно представить в центры соцподдержки населения в электронном виде
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Воспользоваться правом на компенсацию можно уже за текущий учебный год при условии его окончания.

Воспользоваться правом на компенсацию можно уже за текущий учебный год при условии его окончания.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многодетные семьи Мурманской области могут получить 100% компенсацию расходов, которые они понесли на оплату обучения детей в колледжах и техникумах. Воспользоваться правом на компенсацию можно уже за текущий учебный год при условии его окончания.

- Заявление на оформление компенсации можно представить в центры социальной поддержки населения в электронном виде через региональный портал электронных услуг Мурманской области либо очно, обратившись в отделение МФЦ, - сообщает министерство цифрового развития Мурманской области.

Напомним: в 2023 году выплата переселившимся в Мурманскую область из-за рубежа может вырасти до 10 тысяч рублей.

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