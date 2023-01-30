В 2023 году выплата переселившимся в Мурманскую область из-за рубежа может вырасти до 10 тысяч рублей

Согласно документу, выплата должна вырасти на 555 рублей и составит 10 055 рублей на одного человека. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в 2023 году собираются поднять выплату соотечественникам, которые переселились в заполярный регион из-за рубежа.

Проект постановления правительства области опубликован на портале «Открытый электронный регион» и будет обсуждаться до 8 февраля.

Согласно документу, выплата должна вырасти на 555 рублей и составит 10 055 рублей на одного человека. В этом году на нее претендуют 180 человек.

Напомним: ежегодная выплата людям, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», проиндексирована на 5,5%. Об этом сообщает минтруда и соцразвития Мурманской области.

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