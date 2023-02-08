В Мурманске сосулька пробила лобовое стекло автомобиля

Водителей и пешеходов просят быть осторожнее. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске сосулька прилетела прямиком в легковой автомобиль, разбив лобовое стекло и застрявши в нем. Инцидент произошел на Кольском проспекте, 106к4.

Фото происшествия опубликовали в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+). Водителей и пешеходов просят быть осторожнее.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают об очень сильном ветре.

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