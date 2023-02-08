Жителей Мурманской области предупреждают об очень сильном ветре

В Мурманской области 9 февраля будет бушевать сильный юго-западный ветер. Фото: Александр МУРЛИН
В Мурманской области 9 февраля будет бушевать сильный юго-западный ветер. Согласно прогнозам мурманского гидрометцентра, на севере региона порывы достигнут 27 метров в секунду.
- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, - предупредили в МЧС региона.
Напомним: в Мурманской области зафиксирована экстремально теплая погода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru