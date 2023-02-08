Жителей Мурманской области предупреждают об очень сильном ветре

В Мурманской области 9 февраля будет бушевать сильный юго-западный ветер. Фото: Александр МУРЛИН

В Мурманской области 9 февраля будет бушевать сильный юго-западный ветер. Согласно прогнозам мурманского гидрометцентра, на севере региона порывы достигнут 27 метров в секунду.

- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: в Мурманской области зафиксирована экстремально теплая погода.

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